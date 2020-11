Fátima solicita nova licitação para retomada de obras de parque na Via Costeira

A governadora Fátima Bezerra visitou na manhã desta quinta-feira (19) o terreno localizado na Via Costeira, em Natal, bastante procurado pela população para atividades de lazer e esportivas.

A área arborizada à beira-mar já abrigou o antigo clube Vale das Cascatas e deverá receber um novo parque urbano.

A Chefe do Executivo estadual solicitou uma nova licitação para executar a obra que já havia sido iniciada na gestão anterior e estava paralisada.

“Com o esforço e empenho da nossa equipe, essa belíssima área de lazer na Via Costeira vai sair do papel para beneficiar potiguares e turistas”, declarou a governadora. A meta é que a licitação seja aberta nos primeiros meses de 2021.









A Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIN) e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema) irão realizar uma audiência pública em breve para apresentar o projeto.

De acordo com o secretário da SIN, Gustavo Coelho, “haverá um conjunto de equipamentos culturais e esportivos. A Secretaria está realizando os ajustes nos projetos, incluindo a formatação de um novo orçamento para realizar uma nova licitação”. O terreno é da Datanorte e foi cedido ao Idema.

A audiência pública será o primeiro passo para o encaminhamento em busca da execução da obra que ainda precisa passar por todo o processo burocrático de licitação, conduzido pela Secretaria de Infraestrutura.

O diretor do Idema, Leon Aguiar, destacou que “o espaço já é naturalmente procurado pela população e o projeto não irá impactar na paisagem, que é o diferencial do lugar. Já estamos em diálogo com o Ministério Público Federal para os ajustes necessários à construção”.









O projeto foi idealizado pela arquiteta Érica Mendes, então bolsista do Idema, como trabalho de conclusão de curso em 2014.

“Foi pensado de forma ecológica e sustentável e surgiu da necessidade de criar um novo parque público direcionado à prática de esporte e lazer em um ambiente seguro”, afirmou.

Participaram da visita ao terreno os secretários João Maria Cavalcanti (Semarh), a adjunta Socorro Batista (Gabinete Civil), o adjunto Leandro Prudêncio (Setur), o diretor do DER, Manoel Marques, o diretor-geral da Fundação José Augusto, Crispiniano Neto, e a diretora-presidente da Datanorte, Rosângela Fonseca.

Pelo projeto, o parque teria quadras de areia, área de piquenique, pista de skate e patins, academia pública para idosos, equipamentos esportivos (barras verticais, horizontais, paralelas), além de pista para cooper e estacionamento. As áreas arborizadas seriam preservadas.