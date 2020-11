Maísa, uma comunidade esquecida pelo poder público de Mossoró

Estradas precárias, falta de água, policiamento insuficiente e até a comunicação via celular é ruim. Esses, dentre outros problemas, foi o que o repórter Joãozinho GPS encontrou no local, em mais um vídeo da série “Deixa que eu vejo por você”, do Portal MOSSORÓ HOJE e do canal 12 Horas Mossoró; Confira