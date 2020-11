Joaozinho GPS mostra o que restou do Memorial da Resistência, em Mossoró-RN

A estrutura do Memorial da Resistência, contando a história do Cangaço, que deveria ser ponto turístico e pedagógico para as escolas de Mossoró e região, está com painéis rasgados, vidros quebrados, lâmpadas e mármores foram roubados; não tem iluminação no lugar e no período noturno está servindo para jovens consumirem álcool e, segundo relatos, até outros produtos ilícitos

Sem manutenção por parte do Poder Público Municipal, o Memorial da Resistência, que conta a história do cangaço, passando inclusive pela tentativa de Lampião saquear Mossoró em 13 de junho de 1927, está com painéis rasgados, alguns de vidro foram quebrados, várias luminárias e pedras de mármore foram roubadas.

Caminhar pelo o que restou do Memorial da Resistência só com cautela, pois o piso está solto em alguns pontos. O que deveria um ponto turístico e pedagógico para as escolas de Mossoró e cidades vizinhas, hoje é frequentado por jovens para consumir alcool e até outros tipos de produtos ilícitos no período noturno.

A constatação foi feita pelo repórter Joaozinho GPS, dentro da série "Deixa que eu vejo por você", do Portal MOSSORÓ HOJE E DO CANAL 12 HORAS.