Comportas da Barragem Armando Ribeiro passam a gerar energia ainda este ano

As obras de instalação das duas turbinas (Central Geradora Hidrelétrica), com capacidade para gerar até 4,7 megawatts de energia, começaram em 2019 e serão concluídas nos próximos dias. Está sendo executada através de parceria público-privada, entre Dnocs e o grupo Rodrigo Pedroso, responsável pela empresa CGH Armando Ribeiro Gonçalves.

Deve entrar em atividade ainda este ano de 2020 a mine hidrelétrica instalada nas comportas da Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, em Itajá/RN, no Vale do Açu.

As obras de instalação das duas turbinas (Central Geradora Hidrelétrica), com capacidade para gerar até 4,7 megawatts de energia, começaram em 2019 e serão concluídas nos próximos dias.

Está sendo executada através de parceria público-privada, entre Dnocs e o grupo Rodrigo Pedroso, responsável pela empresa CGH Armando Ribeiro Gonçalves.

O engenheiro responsável pela obra, Armando de Sousa, explica que a água usada nas turbinas é a mesma que antes era liberada para perenizar o rio Piranhas Açu e o Canal do Pataxó.

Antes, haviam duas comportas liberando água para perenizar o rio Piranhas Açu e o canal do Pataxó. Agora foram instalados a mine usina, que vai aproveitar esta água para gerar energia.

A energia gerada nas comportas será lançada na rede da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSERN, e depois distribuída nas casas. É suficiente para abastecer 5 mil residências.

Em vídeo da Assessoria da CBH-PPA

A água liberada pela Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves no rio Piranhas Açu, que agora vai gerar energia, é a mesma que é bombeada ,através da Adutora Jerônimo Rosado, para abastecer Assu, Serra do Mel e Mossoró.

Além do abastecimento humano, a perenização do rio Piranhas Açu permite a irrigação de uma área de aproximadamente 30 mil hectares, na região do Vale do Açu. Do canal do Pataxó é extraído água para a região Central.

A Barragem Armando Ribeiro Gonçalves tem capacidade para armazenar até 2,4 bilhões de metros cúbicos de água. Atualmente está com pouco mais de 57% de sua capacidade total de armazenamento.