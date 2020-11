“Em breve, um concurso na Ufersa”, afirma a reitora Ludimila

Nesta quarta-feira (25) o Ministro da Educação, Milton Ribeiro, publicou no Diário Oficial da União, a redistribuição, do Ministério da Educação (MEC) para as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), os cargos e os códigos de vaga a eles referentes; A reitora da Ufersa comemorou afirmando que, em breve divulgará os cargos e vagas disponíveis.