Expectativa de vida do potiguar é a maior entre os estados do Norte e do Nordeste. A expectativa de vida ao nascer da população potiguar aumentou em 2019, em relação ao ano anterior, de 76,2 para 76,4 anos, mas ainda está abaixo da média do brasileiro, 76,6 anos; Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (26), pelo IBGE.

O IBGE divulgou nesta quinta-feira (26) a Tábua Completa de Mortalidade para o total da população brasileira, referente ao ano anterior.

O Instituto divulga a pesquisa anualmente, até o dia primeiro de dezembro de cada ano, e suas informações subsidiam o cálculo do fator previdenciário para fins das aposentadorias das pessoas regidas pelo Regime Geral da Previdência Social, conforme Art. 2o do Decreto no 3.266, de 29 de novembro de 1999.

Maior entre as unidades da federação das regiões Norte e Nordeste, em 2019, a expectativa de vida ao nascer da população potiguar aumentou, em relação ao ano anterior, de 76,2 para 76,4 anos, mas ainda está abaixo da média do brasileiro, 76,6 anos.





DIFERENÇA NA EXPECTATIVA DE VIDA ENTRE HOMENS E MULHERES MANTÉM-SE ENTRE AS MAIORES DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO

No Rio Grande do Norte, a diferença de expectativa de vida ao nascer entre homens e mulheres mantém-se de 8 anos, a sexta mais alta entre as 27 unidades da federação. Enquanto a expectativa de vida ao nascer das mulheres potiguares era de 80,4 anos, a dos homens era de 72,4 anos.

Essa disparidade é maior apenas no Pará (8,1 anos), Sergipe (8,5 anos), Piauí (8,6 anos), Bahia (9,2 anos) e Alagoas (9,5 anos). Aos 60 anos de idade, distintamente, a expectativa de vida da mulher potiguar era de 24,5 anos adicionais; a do homem, 20,4 anos.





PROBABILIDADE DE SOBREVIVÊNCIA

A probabilidade de uma pessoa de 60 anos de idade completar 80 anos, no Rio Grande do Norte, também é a maior entre as UFs das regiões Norte e Nordeste. Em 2019, de cada mil pessoas que chegavam aos 60 anos de idade 619 atingiriam os 80 anos.

Considerando a probabilidade de sobrevivência por sexo, enquanto 691 a cada mil mulheres de 60 anos atingiriam os 80 anos de idade; entre os homens, esse número cai para 535, o que significa 156 óbitos a mais que na população feminina.