O repórter Joãozinho GPS produziu mais uma reportagem exclusiva da série “Deixa que eu vejo por você”, para o MOSSORÓ HOJE.

Dessa vez, ele foi convidado a visitar o Sítio Estreito, bairro Itapetinga, localizado à margem da RN 117, em Mossoró.

Conversando com moradores, foi constatado que no local não há UBS, creche ou escola que atendam aos direitos básicos dos moradores.

Outra que coisa que não existe no bairro, são ruas calçadas. O morador Wallison conta que há tempo eles ouvem que as coisas vão melhorar, mas tudo continua na promessa.

Explica que no inverno as ruas ficam alagadas, um verdadeiro lamaçal, enquanto no verão eles precisam conviver diariamente com a poeira invadindo as casas.

Já Leonardo, explica conta que sequer as placas de identificação das ruas foram implantadas, dificultando a chegada de encomendas, já que o carteiro não consegue encontrar a localização das ruas e residências.

“Quero falar com eles aí [políticos], que eles lembrem da gente. Quando é na hora da política, enche de gente. Nós somos lembrados na hora da política, mas quando passa, acabou pra população aqui do estreito”, diz Leonardo.

Veja a matéria completa: