Atacadão Mega Thorra será inaugurado nesta terça (1º), em Mossoró

Mossoró ganha nesta terça-feira (1º), a partir das 9h, a primeira unidade do Atacadão Mega Thorra, loja do Grupo Mega Thorra, que vem se consolidando como uma das maiores redes do comércio varejista do Nordeste.

São duas unidades no Rio Grande do Norte. A outra será inaugurada no próximo dia 7 de dezembro, na cidade de Caicó.

Em Mossoró, a loja ficará localizada no antigo prédio da Ricardo Eletro, na Rua Coronel Gurgel, 451, no Centro. Já em Caicó, a loja ficará no antigo prédio do Atacadão dos Eletros.

No Atacadão Mega Thorra será possível encontrar de tudo, uma loja completa, com moda masculina, feminina, infantil, brinquedos, calçados pra toda família, além de ítens para o lar: cama mesa e banho, decoração, utilidades, eletro portátil, cama box, colchão e muito mais.

Além da diversidade em itens e opções para o consumidor, a chegada das duas lojas no Estado, vem gerando renda, com cerca de 500 empregos diretos e indiretos.

O GRUPO

Trabalhando sempre com seriedade e transparência, Desde 2001, comprometidos com um relacionamento sólido, de confiança mútua com os parceiros, colaboradores e clientes, O Grupo Mega Thorra é hoje um dos maiores do país.

Segundo a direção da empresa, a missão do grupo é entregar beleza e praticidade a todas as pessoas em forma de moda e conforto, com facilidades, qualidade e compromisso junto a nossos parceiros.