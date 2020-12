Prefeitura de Mossoró divulga calendário de matrículas para 2021. Calendário começa na próxima segunda-feira (7); De acordo com a secretária municipal de Educação, Magali Delfino, O calendário foi elaborado tomando todos os cuidados para garantir o atendimento a todas as famílias e os pais devem ficar atentos para não perderem os prazos.

A Secretaria Municipal de Educação divulgou o plano elaborado para o esquema de matrículas voltando ao Ano Letivo 2021. O calendário foi publicado no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), edição Nº 589 D, de 26 de novembro de 2020.

“Os pais ou responsáveis dos alunos devem ficar atentos a todos os prazos para garantir a renovação ou matrícula de novatos. O calendário foi elaborado tomando todos os cuidados para garantir o atendimento a todas as famílias”, disse a secretária municipal de Educação, Magali Delfino.

Confira o calendário de matrículas do Ano Letivo 2021:

1ª Etapa – matrícula presencial

– 07, 08 e 09/12/2020 – solicitação de transferência para alunos da Ed. Infantil.

– 07, 08 e 09/12/2020 –– matrícula de alunos com deficiência (matrícula antecipada).

– 28, 29, 30/12/2020 – solicitação de transferência para alunos do 1° ao 9° Ano.

2ª etapa – matrícula on-line para novatos no endereço – mossororn.com.br/aluno.

– 14/12/2020 – Berçário, Integral de 2 e 3 anos de idade.

– 15/12/2020 – Maternal I.

– 16/12/2020 – Maternal II.

– 17 e 18/12/2020 – 1º Ano.

– 21/12/2020 – 6º Ano (exclusivo para a Escola Municipal Sem. Duarte Filho).

3ª etapa – vagas remanescentes.

– 21 e 22/12/2020 – para turmas do Maternal II, Infantil I e II das UEIs que NÃO aconteceram de forma on line.

– 21 e 22/12/2020 – para as turmas do Berçário, Integral de 2 e 3 anos, Maternal I e II das UEIs que aconteceram de forma on line.

– 07 e 08/01/2021 – para as turmas do 1º ano e 6º Ano do Ensino Fundamental, que aconteceram de forma on-line.

– 11 e 12/01/2021 – para demais turmas do Ensino Fundamental cujas matrículas NÃO aconteceram de forma on-line.

4ª etapa – cadastro de reserva

11,12 e 13/01/2021 – Berçário, Integral de 2 e 3 anos, Maternal I e II.