Atacadão Mega Thorra inaugura com grande público em Mossoró

Mossoró ganhou nesta terça-feira (1º) a primeira unidade da loja Atacadão Mega Thorra no Estado do Rio Grande do Norte. A inauguração aconteceu por volta das 9h30, com grande público.

A expectativa para a chegada da loja era grande. Logo nas primeira horas da manhã já havia fila forma da frente do prédio.

A nova loja de departamentos da cidade, construída em uma área de 2 mil metros quadrados, fica localizada no cruzamento das ruas Coronel Gurgel com Felipe Camarão, no Centro, esquina da Caixa Econômica.

Com grande variedades de itens, é possível encontrar no local vestuário masculino, feminino, infantil, moda fitness, calçados, acessórios, utilidades para o lar, cama, mesa e banho.

O MOSSORÓ HOJE conversou com um dos donos do empreendimento, o empresário Paulo Silva, que contou o motivo de ter escolhido Mossoró para sediar a primeira unidade da franquia no estado.

“A gente tem um projeto grande de ser a maior rede do Nordeste e a gente já tem lojas em cidades aqui na região, como Patos, Cajazeiras e foi comentando que aqui tinha uma população grande, uma cidade boa, tinha muita renda aqui e a gente veio conhecer o potencial da cidade. Foi aí que surgiu esse interesse de virmos pra cá, montar uma loja grande”, disse.

Paulo diz que tem uma boa expectativa para esta loja em Mossoró e que acredita que a loja fará muito sucesso na cidade.

“Fiquei muito feliz em ver que o povo aderiu a essa inauguração, que veio nos prestigiar e andando aqui eu vejo que o povo tá gostando dos preços, dos produtos, então estão com muitas expectativas de que será um sucessos”.

Paulo comanda o Grupo Mega Thorra juntos com outros três irmãos, Marcos Damião, Francisco Alves e Antônio Elias.

Os quatro são naturais da cidade de Brejo Santo, no Interior do Ceará. Juntos, abriram a primeira loja da marca em Juazeiro, na Bahia, e hoje possuem 40 unidades com esta que abriu hoje em Mossoró.

Na próxima segunda-feira (7), o grupo ganha mais uma unidade, a segunda do RN, que ficará localizada na cidade de Caicó, na região do seridó potiguar.

Ao todo, entre as duas lojas, a grupo estima que foram gerados cerca de 500 empregos diretos e indiretos para o estado.

A loja de Mossoró vai funcionar de segunda a sexta, das 8h às 18h, aos sábados, das 8h às 13h e, durante o mês de dezembro, também nos domingos, das 9h às 14h.