Por meio de nota, a Prefeitura de Mossoró comunicou que o repasse que estava aprazado para ser realizado na segunda (30), mas que, devido a um erro interno no processo, não pode ser realizado. Estabeleceu novo prazo para esta quarta-feira (2); Ontem (1º) a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer emitiu um comunicado informando a paralisação das cirurgia eletivas, por falta de pagamento.

A Prefeitura de Mossoró informou, no final da noite desta terça-feira (1º), que o atraso no repasse de verba à Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC), ocorreu devido a “um erro burocrático interno no processo de pagamento”.

O repasse estava aprazado para ser realizado na segunda (30), referente a produção do mês de setembro de 2020, que soma R$ 747.340,71.

Devido ao atraso, a LMECC anunciou, nesta terça-feira (1º) que as cirurgias eletivas seriam paralisadas a partir de hoje (2).

Na nota, a PMM afirmou, ainda, que nesta quarta-feira (2), o valor vai estar creditado na conta da Liga e que isto já foi informado à direção da instituição.

“O Município pede desculpas pela falha interna e ratifica o compromisso com os serviços ofertados no tratamento de câncer de pacientes de Mossoró e região”, disse a PMM por meio de nota.