Mourão abre Fórum de Desenvolvimento do Semiárido, em Mossoró

O vice-presidente da república, General Hamilton Mourão, cumpre agenda na cidade de Mossoró nesta quinta-feira (3).

O compromisso marcado na cidade é uma palestra de abertura do Fórum de Desenvolvimento do Semiárido que começa hoje e segue até o sábado (5).

A solenidade de abertura do evento foi marcada para as 14h, no Teatro Dix-Huit Rosado, com a presença de autoridades de Mossoró e região.

Realizado pela Frente Parlamentar Mista em Prol do Semiárido e pelo Instituto Sagres, o Fórum é o ambiente para a apresentação e o debate de propostas que subsidiarão a formulação do Plano de Desenvolvimento do Semiárido, cujo objetivo é o aproveitamento das possibilidades econômicas da região e o alcance de metas socioeconômicas, hídricas e ambientais.

O semiárido brasileiro é o único semiárido tropical do mundo e resulta em grande vantagem competitiva.

“Outros fatores econômicos que também apresentam imensa oportunidade de negócios, estão nos setores de gestão de recursos hídricos, mineração, turismo, logística, energia, agronegócio, entre outros”, explica a organização do evento.

Paralelo ao Fórum, na Estação das Artes Elizeu Ventania, vai acontecer também a Feira Nacional do Semiárido com showroom aberto ao público em exposição de estandes.

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido é parceira do Fórum sediando nesta sexta-feira (4), durante todo o dia, as oficinas setoriais para a discussão dos 13 eixos temáticos propostos pelo Fórum de Desenvolvimento do Semiárido que são: Recursos Hídricos, Energia, Agronegócio, Mercados, Relações Exteriores, Recursos Minerais, Turismo, Transporte e Logística, Novas Tecnologias e Inovação, Educação, Comunicação, Meio Ambiente e Segurança (Jurídica e Fundiária).

A consolidação das propostas e das oportunidades de desenvolvimento para o Semiárido Brasileiro vai fazer parte de um documento para um amplo programa de oportunidades de investimentos para a região do Semiárido Brasileiro.