Em Mossoró, 31 pacientes estão internados em leitos de UTI Covid-19

O dado foi levantado pela reportagem do MOSSORÓ HOJE, nesta quinta-feira (3). Destes, 24 estão na UTI do Hospital de Campanha São Luiz (HCSL) e 7 no Hospital Regional Tarcísio Maia; Ainda Há outros 13 pacientes na enfermaria do HCSL e a equipe aguardava a chegada de outros três.