Auxílio: Caixa credita hoje (4) R$ 1,2 bilhão para beneficiários nascidos em agosto

A CAIXA realizou nesta sexta-feira (04) mais uma etapa de pagamento do Auxílio Emergencial e do Auxílio Emergencial Extensão para 3,4 milhões de brasileiros do ciclo 5 nascidos em agosto. Os beneficiários receberão R $ 1,2 bilhão em suas contas Poupança Social Digital.

Desse total, 173,2 mil receberão R $ 114,8 milhões referentes às parcelas do Auxílio Emergencial. Os demais, 3,2 milhões, receberão as parcelas do Auxílio Emergencial Extensão, em um montante de R $ 1,1 bilhão.

A partir destes dados, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de lojas comerciais.

O benefício criado em abril pelo Governo Federal foi estendido até 31 de dezembro por meio da Medida Provisória (MP) nº 1000. O Auxílio Emergencial Extensão será pago em até quatro parcelas de R $ 300 cada e, no caso das mães chefes de família monoparental , o valor é de R $ 600.

Não há necessidade de novo requerimento para receber a extensão do auxílio. Somente aqueles que já foram beneficiados e, a partir de agora, se enquadrar os novos requisitos necessários na MP, terá direito a continuar recebendo o benefício.

Saques e transferências para quem recebe o crédito nesta quarta-feira liberados a partir de 18 de janeiro de 2021.