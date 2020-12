Confira mudanças no horário do comércio de Mossoró neste mês de dezembro. O novo horário, voltado a garantir maior tranquilidades nas compras de fim de ano, começou já no sábado (5) e segue até do dia 31; O funcionamento será estendido por mais 2 horas durante este mês e as lojas começam a abrir aos domingos em caráter especial.

FOTO: ANNA PAULA BRITO