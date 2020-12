Trabalho de Agricultora de Mossoró é reconhecido pelo Governo do Estado

Dentre 15 personalidades do Rio Grande do Norte que receberam a medalha do Mérito do Desenvolvimento Econômico, na sexta- feira (04), a agricultora familiar Francisca Eliane de Lima, do município de Mossoró, recebeu a medalha das mãos da governadora Fátima Bezerra.

Neneide, como é mais conhecida, foi homenageada por contribuir com o desenvolvimento econômico do estado. A solenidade de entrega foi realizada na sede da Federação das Indústrias (FIERN).

Em seu segundo ano consecutivo de realização, a medalha é uma homenagem concedida por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e não tem custo para o Tesouro Estadual. É destinada àqueles que se destacaram em prol do desenvolvimento do estado com geração de emprego e renda à população.

Divorciada e mãe de três filhos, Neneide atua nas lutas em defesa das atividades do campo desde 1991, quando era acampada do Projeto de Assentamento Mulungunzinho, zona rural de Mossoró.

Atualmente, ela é membro do Conselho Diretor da Rede de Comercialização Solidária Xique-Xique, organização não governamental referência nacional no campo da agroecologia e economia solidária com foco na produção de alimentos saudáveis, sendo a única instituição do Rio Grande do Norte, e uma das três do Brasil, credenciada junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) com certificação agroecológica.

Como liderança não só da Rede Xique- Xique, mas também da Cooperativa Central da Agricultura Familiar do RN (Cooafarn), Neneide vem conduzindo a venda de produtos da agricultura familiar para o Governo do Estado, tanto para Programa de Compras Governamentais, o Pecafes, quanto para o Programa RN Chega Junto.

Somente em 2020, esta articulação da Rede Xique- Xique rendeu para os agricultores e agriculturas familiares dos 15 municípios onde atua o montante de mais de R$ 1,5 milhão em vendas de produtos oriundos da agricultura familiar do RN.

Ainda este ano, negociações encabeçadas por Neneide, por meio da Rede Xique- Xique, com a Fundação Banco do Brasil e com a Fundação Oswaldo Cruz garantiram que cerca de R$ 700 mil chegassem ao bolso dos pequenos produtos rurais potiguares fomentando o desenvolvimento rural e econômico.