Caern promete a Souza entregar novo poço de Grossos até o final do ano

Na quarta-feira passada, dia 2, o deputado estadual Souza Neto (PSB) esteve em audiência com o Diretor Presidente da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), Roberto Linhares, e o diretor técnico da Companhia, Thiago Índio.

Na ocasião, o parlamentar estava acompanhado da prefeita eleita de Grossos, Cinthia Sonale (PSDB).

Na pauta da reunião, a entrega do novo poço de Grossos que funcionará nas proximidades do Loteamento de Jorge, zona rural da cidade, fruto de reivindicação do mandato do deputado Souza, junto a Caern e a Governadora Fátima Bezerra.

Durante a audiência, Roberto Linhares expos os últimos detalhes para a entrega do novo poço, onde o Governo do Estado investiu R$ 4,2 milhões, tanto na perfuração como na compra de equipamentos para colocar o poço em operação para a população. A previsão é que o mesmo comece a funcionar antes do final deste ano.

Com uma vazão que pode chegar a 200 metros cúbicos por hora, o poço irá beneficiar toda a cidade de Grossos e algumas comunidades.

O poço possui profundidade de mais de mil metros captando água no Arenito Assú, manancial subterrâneo que garante fornecimento de água de boa qualidade.

Ele também tem uma capacidade de produção de água, que pode chegar a duas vezes mais do que o poço atual que atende o município.