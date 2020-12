Advogado vai acionar Rosalba no MPRN por não entregar documentos públicos. Raul Santos, coordenador da equipe de transição de Allyson Bezerra, afirmou que vai apresentar ao Ministério Público uma representação contra a atual gestora, devido a demora na entrega dos documentos necessários à transição de governo; Até esta terça-feira (8), a equipe não havia recebido nenhum dos documentos solicitados; Até 30 de novembro, 19 ofícios cobrando as informações acerca dos serviços e contas do município foram protocolados.

"Hoje é 07 de dezembro e, até essa data, nada de documento relevante disponibilizado pela Prefeitura para a equipe de transição do Prefeito Allyson". A declaração é do advogado Raul Santos, coordenador da equipe de transição do prefeito eleito de Mossoró Allyson (Solidariedade).

Raul reforça que até o momento a Prefeitura não tem disponibilizado os documentos solicitados pela equipe de transição.

Explica ainda que o prazo acordado é 10 de dezembro para entrega de toda a documentação solicitada, mas que a PMM vem informando que apenas parte dela será entregue na data estabelecida.

“Pela matéria, já percebi: no dia 10 virão com alguma documentação que dá pra achar no google e dirão que documentos foram entregues. Insisto: no dia 10/12 temos de ter não "a maioria" da documentação, mas TODA a documentação. Não estamos falando de um negócio entre privados, mas de gestão pública que interessa a mais de 300 mil mossoroenses”, disse o advogado em publicação no tuiter.

O coordenador informa ainda que nesta terça-feira (08), deve apresentar junto ao Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), uma representação em desfavor da atual prefeita Rosalba Ciarlini Rosado.

"O início da gestão do prefeito eleito já está comprometido com esse tipo de comportamento antidemocrático e nada republicano. Quem perde é a coletividade.", disse ele.





Equipe protocola 19 ofícios junto à Prefeitura

A equipe de transição de Allyson protocolou até 30 de novembro, 19 ofícios cobrando à Prefeitura de Mossoró informações e documentos acerca dos serviços e contas do município.

Somente no dia 30 de novembro ocorreu a primeira reunião entre as equipe de transição do prefeito eleito e da atual gestão.

A equipe de transição de Allyson já esperava na própria reunião receber as informações solicitadas, mas isso não aconteceu. Fato que se mantém e prejudica o processo de transição das gestões.