MPRN busca saída para cuidar dos pacientes covid-19 a partir do dia 31, em Mossoró. Estado, Município, Apamim e o MP estão reunidos nesta terça-feira (8) para buscarem uma saída, visando cuidar dos pacientes covid-19 do município e região, após o fim do contrato de locação com o Hospital São Luiz, que se encerra no final do mês; Os proprietários do hospital não demonstraram interesse em continuar com o contrato com a APAMIM.

FOTO: CEZAR ALVES