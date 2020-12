Na reunião dos governadores do Nordeste com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nesta terça-feira (08), em Brasília, a governadora Fátima Bezerra pediu urgência na definição pelo Governo Federal de um calendário para a vacinação contra a Covid-19.

"Precisamos de datas e um calendário definido com as etapas e fases prioritárias. Isso requer urgência. É necessário também incluir entre as prioridades os professores e profissionais da educação", afirmou a governadora.

Ela registrou que as ações que cabem aos estados estão sendo realizadas. "A logística de distribuição, os equipamentos e insumos necessários para aplicação da vacina às pessoas, tudo isso está sendo providenciado pelos Estados", declarou Fátima Bezerra.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) do RN articulou junto aos municípios, na Comissão Intergestores Bipartite, a utilização de R$ 1.195.000.00 para montar as estruturas de conservação, distribuição e aplicação com equipamentos de refrigeração, transporte e conservação de vacinas, capacitação dos vacinadores, para centrais em Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Mossoró.

"O estado fará adesão de ata de registro de preço e repassará os equipamentos aos municípios", explicou Maura Sobreira, secretária adjunta da Sesap.

Diante do aumento de casos, Fátima Bezerra citou a Constituição brasileira que atribui ao Governo Federal a coordenação do Programa Nacional de Imunização.

"O Governo Federal não pode abrir mão do seu papel. O Governo Federal deve adquirir as vacinas reconhecidas pela Anvisa, em quantidade suficiente para toda a população brasileira, e distribuir proporcionalmente aos estados. O tempo hoje é de união e solidariedade. As gestões públicas devem fazer o que lhes cabe, assumir suas responsabilidades. E no caso da vacina para a pandemia começa com o Governo Federal fazendo a sua parte".