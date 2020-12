Fátima admite negociar com o governo de São Paulo para aquisição da CoronaVac. A Governadora do RN informou que já manteve contatos com João Dória e com a diretoria do Instituto Butantan para aquisição da vacina desenvolvida pela chinesa Sinovac; "Não vamos medir esforços para garantir a vacinação e a imunização da população do nosso Estado", enfatizou.

FOTO: REPRODUÇÃO