A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que fará paralisação na adutora Jerônimo Rosado, na quinta-feira (10), das 7h às 17h. Será feita uma manutenção preventiva com o objetivo de evitar paradas por problemas mecânicos.

Responsável por parte do abastecimento de Mossoró, a adutora Jerônimo Rosado afeta direta e indiretamente diversos bairros da cidade.

De acordo com a Companhia, os bairros mais afetados são: Sumaré, Liberdade I, Dom Jaime Câmara, parte do Alto de São Manoel, parte da Ilha de Santa Luzia, Paredões, Barrocas, Bom Jardim e Alameda dos Cajueiros.

A Caern alerta para que os moradores dos bairros citados façam uso racional de água e evitem desperdícios.

Após religar o sistema, às 17h de quinta-feira (10), serão necessárias até 48 horas para normalização do abastecimento na cidade.