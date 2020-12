Prefeitura usa verba destinada por Beto para asfaltar ruas já asfaltadas

O deputado federal Beto Rosado (Progressistas) informou que destinou R$ 7,6 milhões para obras de recapeamento asfáltico em Mossoró.

Segundo ele, os recursos estão sendo utilizados na recuperação de 116 mil m² das ruas e avenidas Duodécimo Rosado, Antônio Vieira de Sá, Nísia Floresta e João da Escóssia.

Além do recapeamento, os recursos também serão utilizados para sinalizar todas essas ruas com faixas e equipamentos de segurança para disciplinar o trânsito.

Acontece que, como é de conhecimento de todos que transitam pelas ruas citadas, todas elas já são asfaltadas e nenhuma delas, com exceção de um pequeno trecho da Duodécimo Rosado, nas proximidades do West Clinical, necessitava de recapeamento.

Situação contrária a de diversas outras ruas em bairros mais periféricos da cidade, que estão quase intransitáveis.

Citando uma, a Rua Doná Isaura Rosado, no bairro Abolição 3, que passa em frente ao Hospital da Solidariedade (Unidade II da Liga), só foi asfaltada até a metade, depois segue com um calçamento cheio de buracos, e mais na frente, volta a ser asfaltada, nas proximidades do Quinta dos Lagos (trecho também por onde passou o Presidente Bolsonaro quando esteve em Mossoró para realizar a entrega do novo residencial).

No trecho do Conjunto Márcio Marinho, os veículos precisam reduzir bastante para não perderem seus pneus, visto que além dos buracos, os paralelepípedos estão com as pontas levantadas.

Este é apenas um dos casos. O MOSSORÓ HOJE recebe todos os dias registros enviados por moradores de todos os bairros da cidade, mostrando a situação calamitosa de suas ruas.

Enquanto isso, a prefeitura segue firme e forme no trabalho de ruas já asfaltadas, maquiando os bairros nobres para que os mossoroenses vejam trabalho neste último mês de gestão.