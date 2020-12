Com o objetivo de viabilizar a ampliação dos leitos para enfrentamento à pandemia da Covid-19 no estado, o Governo do RN convoca, em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (09), 272 profissionais de saúde.

A convocação está prevista no Decreto nº 29.581, de 31 de março de 2020 e Edital n° 001/2020, publicado no DOE de 02 de abril de 2020, que trata do Recrutamento para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público, em atendimento ao Plano de Contingência Hospitalar para o enfrentamento à Covid-19.

Os convocados deverão assinar o contrato no período de dez dias úteis contados da data da publicação do ato no DOE.

O candidato será atendido exclusivamente por meio virtual. Para isso, ele ou ela precisa fazer um cadastro de usuário externo no sistema SEI, para possibilitar a assinatura virtual de documentos.

Para isto, deve entrar no link: http://portalsei.rn.gov.br/ e na aba de acesso ao SEI. Para criar seu usuário externo e senha, deve clicar na opção ''clique aqui se você ainda não está cadastrado" ou usar o link direto: https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0.

Após a criação do usuário externo, o candidato deve enviar e-mail para sei.sesap@gmail.com, informando nome e CPF com o título "Liberação concurso SESAP", para que seu usuário seja liberado.

Concluída a abertura do processo, o convocado será comunicado por telefone ou mensagem eletrônica quanto à assinatura da documentação necessária para firmar o contrato, através das informações geradas no ato da inscrição no recrutamento, cabendo ao candidato informar eventuais mudanças ao enviar a documentação.

Após a assinatura do contrato, a Comissão Técnica de Dimensionamento e Monitoramento da Força de Trabalho entrará em contato telefônico com o contratado para realizar a lotação, sendo a data e a hora da assinatura do contrato o principal parâmetro de prioridade na opção de escolha da unidade onde será lotado.

A lista de candidatos convocados, bem como a documentação exigida para a contratação estão disponíveis no link: http://webdisk.diariooficial.rn.gov.br/Jornal/12020-12-09E.pdf