Isolda destina verba de R$ 50 mil para investimento no Amantino Câmara

O recurso já foi pago e será destinado à compra de materiais de higiene, álcool em gel, máscara e alimentos. A instituição abriga idosos do município de Mossoró. Atualmente mais de 60 idosos residem no local, que sempre enfrentou dificuldades para pagar a alta conta no final do mês e garantir a assistência e serviço em boas condições.