DER diz que alagamento na rodoviária de Mossoró foi “falha de comunicação”

Nesta quinta-feira (10) o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN) enviou uma nota ao Portal MOSSORÓ HOJE onde informa que o vazamento de água em um dos banheiros do Terminal Rodoviário de Mossoró já foi reparado.

A nota se refere a um vídeo que reportagem do portal postou no Instagram, há 5 dias, mostrando que um cano do banheiro masculino do guichês havia estourado, causando alagamento e impossibilitando o trabalho das empresas de ônibus. Veja abaixo:









Na nota, o DER esclarece que o problema foi causado por uma “falha de comunicação entre equipes” e que o alagamento ocorreu porque um funcionário, que desconhecia o problema do vazamento, deixou a caixa d’água encher e quando a equipe foi quebrar a parede para realizar o conserto, o cano estourou.

O departamento pediu, ainda, desculpas aos usuários que foram prejudicados e informou que o problema já foi resolvido, nesta quarta-feira (8).

Veja no completa abaixo:

NOTA DO DER-RN SOBRE VAZAMENTO NA RODOVIÁRIA DE MOSSORÓ



O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN) informa que o vazamento de água em um dos banheiros do Terminal Rodoviário de Mossoró já foi reparado, e esclarece que o problema foi causado por uma falha de comunicação entre equipes. Ao receberem a informação de que um pequeno vazamento estava minando do chão do banheiro, próximo a um vaso sanitário, funcionários esperaram a caixa d’água secar para desligá-la visando a realização do conserto. Porém, na madrugada, um funcionário de outro turno que não sabia do ocorrido, ligou o registro para encher a caixa. No dia seguinte, quando a equipe foi quebrar a parede para retirar o cano danificado, foram surpreendidos com o jato de água. Água limpa, vale salientar, e não esgoto! O registro foi fechado novamente, a água retirada ainda nessa quarta-feira e o reparo nas instalações hidráulicas finalmente realizado.

O DER-RN, porém, lamenta o ocorrido e pede desculpa aos usuários. E afirma que se empenhou para resolver o problema logo que foi tecnicamente possível. (Nota emitida em 9/12/2020)