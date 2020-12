Prefeito eleito de Umarizal sai da UTI e pede o povo "evite aglomerações"

"A única coisa que podemos fazer é se prevenir, evite aglomerações, evite ao máximo para não chegar onde eu cheguei. Fiquem com Deus", diz Raimundo Pezão, que havia sido internado com covid19 no Hospital São Luiz no dia 4 de dezembro, ao ser transferido da UTI para a enfermaria.

O prefeito eleito Raimundo Nonato Dias Pinheiro, o Pezão, de Umarizal-RN, recebeu alta da UTI e foi para a enfermaria do Hospital São Luiz, neste sábado, 12, em Mossoró-RN.

Raimundo Pezão descobriu que estava contaminado no início do mês. Inicialmente foi para Pau dos Ferros e depois foi transferido para o Hospital São Luiz, em Mossoró.

Deu entrada no dia 4 e passou a receber os cuidados médicos intensivos na UTI. Na manhã deste dia 12, Raimundo Pezão foi transferido da UTI para a enfermaria.

Os médicos informaram que ele agora está se tratando dos efeitos colaterais causados pela doença, que em alguns casos é mortal. Pezão conseguiu se curar da doença.





Em vídeo autorizado, Pezão aparece deixando a UTI e sendo levado para a enfermaria, onde receber os cuidados finais de observação e depois será liberado para casa.

Ele agradeceu a todos por ter conseguido vencer o vírus e pediu encarecidamente que a população se cuide e se preserve com álcool em gel, máscara e evitando aglomerações.

"A única coisa que podemos fazer é se prevenir, evite aglomerações, evite ao máximo para não chegar onde eu cheguei. Fiquem com Deus", diz Raimundo Pezão.

Um pouco emocionado, o prefeito eleito de Umarizal agradeceu a toda equipe do Hospital São Luiz, que gerido pela APAMIM, pelo atendimento que possibilitou sua cura.

O Hospital São Luiz está com a UTI covid19 com 30 leitos ocupados. Neste sábado, colocou outros seis leitos em funcionamento. Trabalha para abrir outros 4 até segunda.

A unidade de saúde também 25 leitos de enfermaria para pacientes covid19, sendo que 19 estão ocupados. O momento é de preocupação com o aumento de casos.





UMARIZAL

Na região Oeste do Rio Grande do Norte, a pior situação de infecção por covid19 está no município de Umarizal. Teve dias nesta semana que haviam 13 pacientes de Umarizal, que tem 10,9 mil habitantes, internados no Hospital São Luiz. A situação requer uma atenção dobrada do Governo do Estado para evitar mortes.