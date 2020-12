Ano Letivo 2021 na educação de Mossoró começa em 1° de fevereiro

A Secretaria Municipal de Educação definiu o Calendário Escolar do Ano Letivo 2021. A proposta foi elaborada e enviada para apreciação do Conselho Municipal de Educação que aprovou o documento que norteará as ações pedagógicas das unidades de ensino da Rede Municipal de Ensino.

O Calendário Escolar do Ano Letivo 2021 foi publicado para consulta pública no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), edição N° 591 D, de 10 de dezembro de 2021. (Veja aqui)

A abertura do Ano Letivo 2021 acontecerá no dia 1° de fevereiro, e nos dias 02,03,04 e 05 será realizada a Jornada Pedagógica com as equipes gestoras das unidades educacionais.



O Ano Letivo, com atividades em sala de aula com os alunos, está previsto para ter início no dia 8 de fevereiro.

O Calendário Escolar contempla os 200 dias letivos divididos em 4 bimestres com as seguintes datas:

1° bimestre: 54 dias letivos – 08/02 a 30/04

2° bimestre: 55 dias letivos – 03/05 a 30/07

Recesso Escolar – 21/06 a 04/07

3° bimestre: 41 dias letivos – 02/08 a 29/09

4° bimestre: 50 dias letivos – 01/10 a 17/12