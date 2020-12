Allyson mantém diálogo com igreja católica e reforça apoio a eventos religiosos em Mossoró. O prefeito eleito participou, junto ao vice Fernandinho, da abertura da Festa de Santa Luzia 2020 e da missa realizada na Catedral de Santa Luzia; No dia 19 de novembro, Allyson esteve em reunião com o Vigário-geral da Diocese de Mossoró Padre Flávio Forte. O encontro aconteceu na Rádio Rural de Mossoró.

FOTO: CEDIDA