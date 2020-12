A 1ª Circunscrição de Trânsito (1ª Ciretran), do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN), localizada em Mossoró, iniciou na semana passada o uso de uma conta no WhatsApp para tirar dúvidas e repassar informações. Mais de 850 atendimentos foram realizados nos cinco primeiros dias.

Segundo relatório disponibilizado pelo próprio aplicativo de mensagens no celular, foram respondidas 855 mensagens na primeira semana de funcionamento do WhatsApp da 1ª Ciretran Mossoró.

O serviço foi ativado na semana passada e os atendimentos contabilizados correspondem ao período entre os últimos dias 07 e 11.

O funcionamento do 1ª Ciretran Mossoró tem sido bastante elogiado pela população. "Obrigado pela disponibilidade desse canal para tirar dúvidas. Foi muito útil", escreveu um usuário, após ter sua dúvida esclarecida, por meio do aplicativo.

O supervisor da 1ª Ciretran Mossoró, Wilson Fernandes, avaliou essa primeira semana de funcionamento do WhatsApp do órgão de forma muito positiva.

"Temos recebido um excelente retorno da população, satisfeitos com esse novo canal de comunicação para esclarecer dúvidas", disse ele, destacando que a ferramenta contribui até para evitar aglomeração na unidade, pelo fato do usuário ter acesso à informações de maneira virtual.

O serviço, por meio do contato 3315-5568, funciona de segunda à sexta-feira, das 07h às 13h, e deve ser feito apenas por mensagem de texto, sem o uso de áudio e/ou ligação.

INSTAGRAM

Além do WhatsApp, a 1ª Ciretran Mossoró conta também com um perfil no Instagram. O @detranmossoro traz notícias e informações relacionadas ao órgão.