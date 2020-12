MPRN recomenda que prefeitura de Mossoró suspenda eventos e shows

O Ministério Público do Rio Grande do Norte emitiu, nesta terça-feira (15), uma recomendação para que a Secretária Municipal de Saúde do Município de Mossoró suspenda, imediatamente, a realização de quaisquer eventos.

De acordo com a recomendação, a Prefeitura deve cancelar as autorizações para realização de eventos públicos ou privados que possam gerar aglomeração de pessoas, mesmo que já tenha sido liberados anteriormente.

O documento inclui eventos corporativos, técnicos, científicos, convenções, shows ou qualquer outra modalidade de evento de massa, públicos ou privados, promovidos ou patrocinados pelo ente público ou por particular, incluindo queima de fogos para o réveillon.

A recomendação, assinada pelo promotor Rodrigo Pessoa de Morais, leva em consideração, dentre outros fatores, a nova tendência de alta de novos casos de coronavírus em todo Estado do RN, bem como o aumento do percentual de ocupação de leitos clínicos e críticos nas redes pública e privada do Estado.

A Prefeitura de Mossoró ainda deve intensificar a fiscalização quanto a não realização de eventos e à adoção das medidas de segurança sanitária, como distanciamento social e uso obrigatório de máscaras.

Veja a recomendação na íntegra AQUI.