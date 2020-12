Vacinação contra a covid-19 no Brasil deve começar em 20 de janeiro de 2021

Em reunião no Ministério da Saúde, na tarde desta quarta-feira (16), com a participação de representantes do Fórum dos Governadores, foi definida uma data para o início da vacinação contra o Covid-19 em todo o país: dia 20 de janeiro.

A governadora, professora Fátima Bezerra, participou do encontro e ressaltou a necessidade de supervisionar e cobrar a efetivação do plano por parte da União.

“A reunião foi muito proveitosa. Segundo o Ministério da Saúde, já está em tratativa a assinatura de um contrato entre o Governo Federal e o Instituto Butantan para a aquisição de 46 milhões de doses de vacina, e desse aporte, cerca de 9 milhões começariam a ser aplicadas a partir do dia 20 de janeiro [2021]. Ao mesmo tempo, a Fiocruz adiantou o seu calendário para iniciar com 15 milhões de doses a partir de fevereiro, e o Ministério também tem negociações com a Pfizer. Então, é importante informar que hoje avançamos no sentido de ter um Plano Nacional de Imunização”, destaca a governadora Fátima Bezerra.

Já está sendo editada uma medida provisória para a aquisição das doses e também de insumos e demais materiais para a logística de armazenamento e distribuição das vacinas que sejam certificadas pela Agência de Vigilância Sanitária.

A secretária de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, Maura Vanessa Silva Sobreira, destacou que o Ministério também definiu os grupos prioritários para a aplicação da vacina, incluindo idosos e profissionais da saúde.

“Com um plano e um calendário, já podemos pensar na imunização desses grupos, o que é primordial para que o País avance nas próximas etapas. O intuito do Governo do Estado é garantir proteção para toda a população”, destacou.

Também participaram da reunião membros do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde.

Natal (RN), 16 de dezembro de 2020.