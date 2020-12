Podas e entulhos em rua do Abolição II causam transtorno a moradores

Segundo relatos dos moradores da rua Luiz Ludugero, podas e entulhos acumulados na calçada do Sindiserpum não são recolhidos pela prefeitura há mais de 6 meses. Apesar das inúmeras ligações para a Secretaria de Serviços Urbanos, o lixo segue no local e a população sofre com o surgimento de bichos e com o mal cheiro.