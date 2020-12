Professor Felipe Caetano é mais uma vítima da covid19 em Mossoró-RN

A covid19 fez mais uma vítima em Mossoró: o professor Felipe Caetano, grande mestre da educação mossoroense, estava lutando contra a covid19 no Hospital Wilson Rosado. A página no Face book Relembrando Mossoró, de Lindomarcos Faustino, publicou a Nota de Pesar que segue.

NOTA DE PESAR!

O Relembrando Mossoró vem comunicar aos amigos o falecimento do Professor Felipe Caetano, um grande mestre da educação mossoroense, aqui fez sua história e deixou seu legado, partiu pra sempre e deixará saudades. Foi vítima da covid.

O professor Felipe Caetano nasceu no dia 13 de setembro de 1946, no município de Apodi-RN; filho de Antônio Caetano de Oliveira e Joana Batista de Oliveira.

Em 1958, aos 12 anos, veio para Mossoró e passou a residir no bairro Alto da Conceição até 1976. Posteriormente, passou a residir no bairro Abolição I, onde permanece até os dias atuais. É casado com Maria do Socorro Cunha de Oliveira, com quem tem quatro filhos: Yano, Lidiana, Ana Karina e Felipe Filho.

Seus estudos foram iniciados em sua terra natal, Apodi/RN, no Grupo Escolar Ferreira Pinto, em 1956, e concluídos em 1960, no Grupo Escolar Cônego Estevam Dantas, em Mossoró/RN. Em seguida cursou o ginasial e colegial, ambos feitos em Mossoró, de 1962 a 1968, na Escola Técnica de Comércio União Caixeiral. Mais tarde, se formou em Ciências Sociais, Licenciatura Plena, na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais e Faculdade de Educação da UERN, em Mossoró-RN – período: 1969 a 1972; Possui curso de Especialização para Docentes em Estudos Sociais (Disciplinas isoladas), Unidade de Ensino: FURRN – UFRN, Mossoró-RN – período: 08/1975 a 05/1976; Curso de Especialização para Docentes do Ensino Superior – Área Sociologia, Promotores: MEC – DAU – CAPES – FURRN, Mossoró-RN – período: 03 a 29/07/1978 – 15/01 a 29/02/1979; Curso de Especialização em Planejamento Agrícola, Unidade de Ensino: ESAM, Local: Mossoró-RN – período: 23/03 a 21/08/1981.

Vejamos sua participação em estágio, pesquisas e treinamento: Especificação: Levantamento da Mão-de-obra Liberada pela Mecanização da Indústria Salineira de Mossoró, Entidade: Prefeitura Municipal de Mossoró, Mossoró-RN – Período: 11/11 a 18/12/1971; Especificação: Estágio sobre Técnicas de Turismo, Entidade: Prefeitura Municipal de Natal – Secretaria de Turismo e Certames, Natal-RN – Período: 26/06 a 04/08/1971; Especificação: Pesquisa sobre o Analfabetismo em Mossoró, entidade: Prefeitura Municipal de Mossoró, período: 01 a 28/02/1972; Especificação: Projeto Rondon – participante, Projeto Rondon/FURRN, local: Guararapes-SP – Período: janeiro e fevereiro de 1975.

Suas experiências em docência: Cargo: Professor de Organização Social e Política Brasileira – OSPB, no Colégio Estadual de Mossoró, hoje Centro Educacional Jerônimo Rosado, período: de 1969 a 1999; Professor de Educação Moral e Cívica no Colégio Estadual de Mossoró, hoje Centro Educacional Jerônimo Rosado (1969 a 1999); Professor de Técnicas de Audiovisual, na FURRN – Curso de Licenciatura Curta – Esquema I, Mossoró-RN (outubro a novembro de 1973); Professor de Antropologia Cultural, entidade: Curso Superior de Enfermagem da UERN, Mossoró-RN (2° Semestre de 1974); Professor de Sociologia Regional, no Instituto de Ciências Humanas da UERN (1974); Professor de Sociologia Educacional, no Instituto de Ciências Humanas da URRN (1975); Professor de Métodos e Técnicas de Pesquisa Social I, II, III e IV, no Instituto de Ciências Humanas e Faculdade de Educação da FURRN, Mossoró-RN (março de 1975 a 1985); Professor de Educação Artística no Colégio Normal de Mossoró (1973 a 1995); Professor de Sociologia Educacional, no Colégio Normal de Mossoró (março de 1973 a 1995); Professor de Organização Social e Política Brasileira – OSPB, no Colégio Diocesano Santa Luzia (1980); Professor de Educação Artística, no Colégio Diocesano Santa Luzia (1980); Orientador e Supervisor de Estágio dos Licenciados em Ciências Sociais, na Faculdade de Educação da URRN (março de 1976 a setembro de 1985); Professor de Fundamentos da Sociologia, na FAEN/UERN (1° semestre de 1998 a 2° semestre de 2004); Professor de Antropologia da Saúde, na FAEN/UERN (2° semestre de 1998 a 2° semestre de 2004); Professor de História do Teatro do Rio Grande do Norte, na UERN (2005); Secretário de Faculdades, na Faculdade de Enfermagem, Faculdade de Economia e Instituto de Ciências Humanas – UERN (1972 a 1980); Coordenador do I Festival de Cultura Popular Brasileira, na Escola Normal de Mossoró (1973); Coordenador do I Festival de Fantoche, no Colégio Normal do Centro Educacional Jerônimo Rosado (1974); Coordenador do I Festival de Música Popular Brasileira, no Colégio Normal do Centro Educacional Jerônimo Rosado (1974); Coordenador da I Feira de Cultura em Mossoró, no Colégio Normal do Centro Educacional Jerônimo Rosado (1975); Coordenador do Departamento Artístico Cultural, no Centro Social Urbano da Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social do RN, Local: Mossoró-RN (01/08/1976 a 18/04/1977); Idealizador e Coordenador da I e II Feiras na Escola de Criatividade – FEC, no Centro Educacional Jerônimo Rosado (1979 e 1980); Orientador e Supervisor de Estágio dos Licenciados em Ciências Sociais, na Faculdade de Educação da URRN (março de 1976 a setembro de 1985); Vice-Diretor, no Instituto de Ciências Humanas da FURRN (07/03/80 a 07/03/84); Coordenador do Projeto Cultura do Sal, no MINC/FURRN, Local: Mossoró/Areia Branca/ Grossos/ Macau/ Carnaubais/ Guamaré/RN, (1982 a 1986); Diretor Pró-tempore, no Instituto de Ciências Humanas – ICH (09/05/84 a 15/08/85); Pró-Reitor de Extensão, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (16/08/1985 a 07/06/1988 e de 29/09/1997 a 28/09/2005); Vice-Presidente, na Fundação Municipal de Cultura de Mossoró (15/02/1993 a 31/12/1993); Assessor Nível Superior, no Gabinete Civil da Governadoria do Estado do Rio Grande do Norte, em Natal-RN (01/03/1995 a 15/09/1997); Presidente da Fundação Municipal de Cultura de Mossoró (outubro a dezembro de 1996); Coordenador Geral do Programa Especial de Educação de Jovens e Adultos – PROEEJA

Entidade: SECD/UERN, em 54 municípios do Estado do Rio Grande do Norte (2002); Idealizador e Coordenador Geral do I, II e III Festivais de Teatro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – FESTUERN, pela UERN e Petrobras (2003, 2004 e 2005); Idealizador e Coordenador Geral do Curso de Iniciação ao Trabalho Teatral, pela UERN e Prefeitura Municipal de Mossoró (2004 e 2005); Assessor de Nível Superior do Palácio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, na Governadoria do RN, em Natal-RN (01/03/1995 a 26/09/1997); Presidente da Comissão Elaboradora das Comemorações Alusivas aos 30 Anos da UERN (18/03 a 03/05/1998); Presidente da Comissão Organizadora das Comemorações Alusivas aos 37 Anos da UERN (06/07 a 28/09/2005); Sócio Fundador da Comissão Mossoroense de Folclore (15/03/2006); Secretário Executivo da Primeira Edição do Prêmio Dorian Jorge Freire de Jornalismo, pela Prefeitura Municipal de Mossoró (25/03 a 22/05/2006); Secretário Executivo da Segunda Edição do Prêmio Dorian Jorge Freire de Jornalismo, pela Prefeitura Municipal de Mossoró (19/12/2006 a 17/05/2007); Idealizador e Coordenador Geral da Primeira Cavalgada Heróis da Resistência, entidades promotoras: Prefeituras Municipais de: Mossoró, Governador Dix-sept Rosado, Caraúbas, Umarizal, Martins, Antônio Martins, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Marcelino Vieira, Major Sales e Luiz Gomes (viagem precursora de 27/02 a 02/03/2007 e realização da Cavalgada de 10 a 13/06/2007); Coordenador Geral das comemorações alusivas aos “80 Anos da Resistência do Povo Mossoroense ao Bando de Lampião”, pela Prefeitura Municipal de Mossoró, no períodos: fase preparatória de janeiro a abril de 2007 e fase de execução de maio a junho de 2007; Secretário Adjunto da Secretaria Municipal da Cultura de Mossoró (25 de julho de 2014 a 20 de fevereiro de 2015) e atualmente é Diretor do Teatro Municipal Dix-huit Rosado da Prefeitura Municipal de Mossoró, desde 01 de abril de 2015.

Ao longo de sua vida, por seus esforços e talentos, conseguiu uma coleção de medalhas e títulos: Medalha do Mérito Educacional Prof. Sólon Moura, concedida pela Câmara Municipal de Mossoró, através da Lei n° 26/84 de 06/11/84; Título de Cidadania Mossoroense, concedido pela Câmara Municipal de Mossoró, através da Lei N° 58/84 de 04/12/1984; Título de Mérito Universitário 1977, concedido pelo Diretório Central de Estudantes da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte, em 28/09/1977; Título de Mérito UERN 37 Anos concedido pelo CONSUNI da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, através da Resolução No 006/2005 de 11/08/2005; Nominador da Medalha do Mérito Artístico, no ano de 2006, conforme a Resolução No 002/2006 – CONSUNI, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em 16/08/2006 e Título Honorífico de Cidadão Antônio-martinense, concedido pela Câmara Municipal de Antônio Martins, através do Decreto Legislativo Nº 012/07- CM, em 19 de março de 2007.

Na sua carreira profissional foi ator, nos “autos” e “dramas”, do movimento teatral da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Mossoró/RN de 1964 a 1966; Compositor (terceiro lugar, com a música “Mendigo de Feira”, no I Festival Estudantil da Canção Popular) promovido pelo Centro Estudantal Mossoroense – CEM, em Mossoró/RN em 1968; Membro do Grupo Universitário de Teatro da Universidade Regional do Rio Grande do Norte – URRN, Mossoró/RN, de 1969 a 1972; Criador e Diretor do Teatro Infantil de Mossoró – TIM, do Centro Educacional Jerônimo Rosado, Mossoró/RN, em 1977; Propositor da criação do Coral da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, tendo sido, oficialmente, criado no ano de 1988 e feita a homenagem ao seu primeiro regente, nominando-o Coral Professor Josafá Inácio da Costa, a partir de 23 de agosto de 2005; Propositor da criação do Curso de Licenciatura Plena em Teatro, aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UERN, em setembro de 2005; Idealizador e Coordenador Geral do Curso de Iniciação ao Trabalho Teatral (680 horas) Instituição Promotora: UERN Período: 2004 e 2005; Idealizador e Coordenador geral do Curso de Iniciação Teatral, promovido pela Secretária da Cidadania da Prefeitura Municipal de Mossoró em 2007; Ator em Peças Teatrais e outros Projetos: “Alvorecer” (1971), “Arena conta Zumbi” (1972), “Pedro Mico” (1972), “Caatinga Vermelha” (1975) e “Projeto os Dias de Domingo – I e II” (2006 e 2007); Ator de Shows: “I e II Festivais dos Municípios” – Rádio Rural de Mossoró; Diretor Teatral: “A Revolta dos Brinquedos” e “Caatinga Vermelha”; Pintor de óleo sobre tela, já tendo participado em 2009 de uma exposição coletiva no SESC/Mossoró e até o ano de 2010 já pintou 27 quadros; Diretor Geral do espetáculo teatral “Santa Luzia, Virgem e Mártir”, apresentado no Adro da Catedral de Santa Luzia, em Mossoró, de 03 a 13 de dezembro de 2007, tendo o período de ensaios iniciado em 05 de outubro de 2007.

O professor Felipe Caetano também realizou algumas publicações científicas: “Caatinga Vermelha” - Peça Teatral (mimeografada); “Estudo Tipológico dos Municípios: Apodi, Pau dos Ferros, Caraúbas, Umarizal e Ipanguaçu” – Trabalho Científico (mimeografado); “Estudo Monográfico da Comunidade de ‘Bom Destino’, Formada por Salineiros Liberados pela Adoção de Mecanização nas Salinas de Mossoró-RN” – Trabalho de conclusão de Curso de Especialização; “Apontamentos para o Folclore do Sal” - Trabalho resultante de pesquisa financiada pela FUNART/MINC; “Escola e Cultura: vontade que essa integração aconteça” – Livro elaborado conjuntamente com Maria de Lourdes Lima Farias – FURRN/1987; “PROEEJA: uma experiência de educação de jovens e adultos na UERN” – Livro elaborado em parceria com Maria Auxiliadora Alves Costa, Maria Cleonice de Holanda Melo e Sandro Soares de Souza – UERN/2002; “Curso de Extensão Preparatório para o II FESTUERN” – Caderno de estudos publicado para orientação de alunos de educação à distância – UERN/2004; Organizador do livro “Prêmio Dorian Jorge Freire de Jornalismo: trabalho vencedor da categoria mídia impressa” – Prefeitura Municipal de Mossoró e Fundação Vingt-un Rosado, através da Coleção Mossoroense em 2006; Autor do livro “Reverências – 70 Anos da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição”, lançado em agosto de 2011 e idealizador e Diretor da produção do DVD dos 70 Anos da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, lançado em agosto de 2011.