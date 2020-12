SESAP abre 10 leitos de UTI covid19 no Hospital Rafael Fernandes, em Mossoró

Também foram abertos leitos de UTI covid19 em todas as regiões do Rio Grande do Norte, somando ao todo 104; Em Mossoró, os 9 leitos do HRTM estão lotados, assim como os 60 leitos existentes no Hospital São Luiz, que é gerido pela APAMIM; O município com a pior situação, continua sendo Areia Branca, com 56 mortes, ou seja, 201,6 por 100 mil habitantes; CONFIRA os números da covid19 em todo o Rio Grande do Norte