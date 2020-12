Armas de eletrochoque serão usadas pelo efetivo da Patrulha Maria da Penha

A Patrulha Maria da Penha, recentemente instituída como uma das ações da Guarda Civil Municipal, ganhou um reforço que deve potencializar a operacionalização das atividades no município.

Na manhã desta segunda-feira (21) a Prefeita Rosalba Ciarlini realizou a entrega de 12 armas do tipo eletrochoque que serão usadas pelo efetivo da patrulha.

“Estamos tendo a satisfação de encerrar a gestão realizando ações importantes em todos os setores da administração municipal e não seria diferente com a área da Segurança Pública. Estamos entregando a Guarda Civil Municipal instrumentos que permitirão aos agentes realizarem o trabalho de forma ainda mais segura”, disse a prefeita Rosalba Ciarlini.

A solenidade aconteceu no Palácio da Resistência e contou com a participação do secretário municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, Cel. Sócrates Vieira, do comandante da GCM, Rudrigo Carvalho e guardas municipais que estão atuando na Patrulha Maria da Penha.

“A chegada das armas de eletrochoque deixa o efetivo da Patrulha Maria da Penha ainda mais resguardado diante da diversidade de ocorrências que nos deparamos nas ruas. São situações em que é comum encontrar o agressor com perfil de extrema violência e se faz necessário estarmos equipados com itens que favoreçam a nossa integridade física”, completou Jamille Silva, coordenadora da Patrulha Maria da Penha.

CERTIFICADOS

Na mesma solenidade foram entregues os certificados de conclusão da capacitação da Patrulha Maria da Penha. O curso foi ministrado abordando conteúdos teóricos e práticos que prepararam 100 agentes para atender as ocorrências de violência doméstica com o total de 100 horas.

“A otimização das ações da Patrulha Maria da Penha acontece com a aquisição de equipamentos de segurança, mas também com a oferta de cursos de capacitação para os guardas. São formações que preparam o efetivo e que objetivam a prestação do serviço de segurança com qualidade”, apontou Vanessa Rodrigues, diretora de Centro de Formação da Guarda Civil Municipal.