RN ultrapassa os 110 mil casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus

O Rio Grande do Norte ultrapassou, nesta terça-feira, 22 de dezembro de 2020, a marca de 110 mil casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

De acordo com os dados epidemiológicos divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), são 110.505 casos confirmados da Covid-19, além de 54.904 suspeitos e 262.087 descartados.

Até o momento, foram confirmados 2.885 óbitos provocados pela doença, sendo 12 a mais que o boletim divulgado nesta segunda-feira (21), e ainda outros 459 óbitos em investigação e 711 descartados.

Em menos de 15 dias, o estado registrou mais de 10 mil novos casos da doença. Se comparados os dados de hoje com os do dia 9 de dezembro, antes do RN ultrapassar os 100 mil casos, houve um aumento de 10.664 casos entre as duas datas. Na época o número de pessoas infectadas era 99.841 e os óbitos estavam em 2.759.

Apesar da abertura de novos leitos Covid-19 no RN, a taxa de ocupação de leitos críticos na rede pública do Estado ainda permanece alta, sendo de 62,1%. Até o final da manhã desta terça, 456 pessoas estavam internadas no Estado, em leitos críticos e clínicos de unidades de saúde públicas e privadas.