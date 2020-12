A posse dos eleitos em 2020 em Mossoró está confirmada para o dia 1º de janeiro de 2021, e será realizada no Teatro Municipal Dix-huit Rosado.

A sessão solene será dividida em dois momentos: o primeiro, às 14h30, para posse dos vereadores e vereadoras e eleição da Mesa Diretora. E o segundo, às 18h, para posse do prefeito Allyson Bezerra e do vice-prefeito Fernandinho.

A cerimônia será realizada pela Câmara Municipal, a quem cabe dar posse aos membros do Legislativo e à chefia da Prefeitura. Após a solenidade no teatro, haverá a transmissão do cargo do Executivo, no Palácio da Resistência.

Em razão da pandemia de covid-19, a sessão solene terá acesso restrito. Haverá credenciamento da imprensa. Interessados na cobertura presencial devem enviar solicitação para cmm.mossoro@gmail.com, até às 12h do próximo dia 28, com nomes do profissional e do veículo.

O acesso ao teatro, que funcionará com capacidade reduzida, ocorrerá mediante protocolos de biossegurança (uso de máscara, aferição de temperatura corporal, distanciamento social).

Para o público em geral, a cerimônia será transmitida ao vivo pela TV Câmara Mossoró, no canal 23.2 da TCM Telecom; e pela Internet (Youtube, canal TV Câmara Mossoró).

Vereadores e vereadoras a serem empossados:

Isaac da Casca (DC)

Carmem Julia (MDB)

Zé Peixeiro (PP)

Cabo Tony Fernandes (Solidariedade)

Larissa Rosado (PSDB)

Ricardo de Dodoca (PP)

Professor Francisco Carlos (PP)

Naldo Feitosa (PSC)

Pablo Aires (PSB)

Lucas das Malhas (MDB)

Wiginis do Gás (Podemos)

Lawrence (Solidariedade)

Marckuty da Maísa (Solidariedade)

Marleide Cunha (PT)

Didi de Arnor (Republicanos)

Genilson Alves (Pros)

Lamarque (PSC)

Raério Cabeção (PSD)

Costinha (MDB)

Gideon Ismaias (Cidadania)

Omar Nogueira (Patriota)

Paulo Igo (Solidariedade)

Edson Carlos (Cidadania)