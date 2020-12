ForodeMoscow 251 │ Quem são os dois novos secretários anunciados por Allyson?

QUEM SÃO OS DOIS NOVOS SECRETÁRIOS ANUNCIADOS POR ALLYSON?; MEMBROS DO CANAL PARTICIPAM NA BANCADA DO PROGRAMA AO VIVO

O programa Foro de Moscow destaca os novos secretários anunciados de ontem para hoje pelo prefeito diplomado Allyson Bezerra. Entenda as indicações. Na edição de hoje, membros do canal participam da bancada e falam do programa.

1 - Câmara define horário da posse dos vereadores, prefeito e vice

2- Prefeito eleito Allyson Bezerra anuncia secretário de cultura Professor Etevaldo Almeida

3- Vereador diplomado Pablo Aires anuncia resultado de processo seletivo: Darly Alves e Ekarinny Medeiros

4- Educação vai cobrar eleição nas escolas e aulas presenciais após vacinação a Alysson

5- Só 3 dos 10 vereadores com melhor produtividade são reeleitos

6- Prefeitura de Mossoró emite alvará de construção da loja Havan

7- Sandra Rosado dá adeus à Câmara

8- Petras Vinícius reconhecido como o vereador mais produtivo

9- MDB descarta abandonar candidatura no Senado para impulsionar Baleia Rossi na Câmara

