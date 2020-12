Depois de 8 meses, Caixa finaliza pagamentos do auxílio emergencial

Chegam ao fim os pagamento do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão. O último depósito referente ao benefício foi realizado nesta terça-feira (29) para 3,2 milhões de brasileiros do Ciclo 6 nascidos em dezembro. Os beneficiários receberam R$ 1,2 bilhão em suas contas Poupança Social Digital.

Desse total, 50,3 mil receberão R$ 62,2 milhões referentes às parcelas do Auxílio Emergencial. Os demais, 3,2 milhões, receberão as parcelas do Auxílio Emergencial Extensão, em um montante de R$ 1,1 bilhão.

A partir destes dados, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de lojas comerciais.

Saques e transferências para quem recebe o crédito nesta terça será liberados a partir de 27 de janeiro de 2021.





AUXÍLIO

O benefício, criado em abril pelo Governo Federal, foi estendido até 31 de dezembro por meio da Medida Provisória (MP) nº 1000. Ao todo, 68 milhões de brasileiros foram socorridos.

Até o momento não há nenhuma indicação de que haverá um novo auxílio em 2021 ou lançamento de um novo programa social ou substituto do Bolsa Família.

De acordo com o Ministério da Cidadania, em 2021, só serão efetuados pagamentos resultantes de contestações administrativas e extrajudiciais e de decisões judiciais.

Parlamentares seguem defendendo a prorrogação do auxílio por dois ou três meses em 2021, por meio da ampliação do estado de calamidade pública, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem reafirmado que o programa irá acabar no final de 2020.