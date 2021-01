Na manhã desta segunda-feira (4) a Polícia Militar do RN realizou uma cerimônia de apresentação dos novos alunos do Curso de Formação de Praças - CFP/2021, no Quartel do Comando Geral – QCG, em Natal.

Na ocasião, em uma apresentação simbólica, mais de 280 alunos em tropa adentraram pelo portão principal do QCG, onde receberam as boas vindas do Comandante Geral da PM, Coronel Alarico.

O Comandante Geral desejou as boas vindas aos alunos e ressaltou a importância de ingressar na corporação, “A partir de hoje é uma nova vida, uma nova família, a família Polícia Militar. A causa é nobre, servir e proteger a sociedade potiguar”, disse Coronel Alarico.

O referido curso tem como objetivo, capacitar de forma técnico-profissional o aluno soldado da Polícia Militar, desenvolvendo competências cognitivas, operativas e atitudinais para o enfrentamento da violência e da criminalidade nas suas várias formas de manifestação.

Capacitando o aluno do CFP, para agir dentro dos parâmetros legais, técnicos e éticos, atuando de forma proativa na resolução de problemas no enfrentamento qualificado da violência e da criminalidade.

O curso terá carga horária de 1.430 horas/aula, num total de 240 dias letivos, sendo executado pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar - CFAPM, contemplando diversas disciplinas que estão em consonância com os anseios da sociedade potiguar, tais como: direitos humanos, fundamentos jurídicos da atividade policial, abordagem policial, policiamento de eventos, atendimento pré-hospitalar, tiro policial, ordem unida, dentre outras disciplinas importantes do curso.

Participaram do evento, o Secretário da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), Coronel PM Araújo, o Secretário-Adjunto da Sesed, Delegado Osmir Monte, o Subcomandante Geral e Chefe do Estado-Maior Geral da PM, Coronel PM Mendonça, o Comandante do Policiamento Metropolitano, Coronel PM Aribaldo, o Comandante do Policiamento do Interior, Coronel PM Castelo Branco, o Comandante da Polícia Rodoviária Estadual, Coronel Kennedy, o Diretor de Ensino, Coronel PM Alvibá, o Comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento (CFAPM), Tenente Coronel Ferreira, o Deputado Estadual, Subtenente PM Eliabe, o Secretário-Ajunto de Administração e Recursos Humanos (SEARH), Ediran Teixeira, dentre outras autoridades civis e militar.