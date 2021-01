Brasil vai importar 2 milhões de doses da vacina de Oxford, produzidas na Índia

A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores, nesta terça-feira (5); As doses devem chegar ao país ainda neste mês de janeiro. Ontem (4), Adan Poonawalla, presidente do instituto Serum, responsável por fornecer as doses para o Brasil, havia dito que o governo indiano não iria permitir a exportação da vacina produzida no país. Hoje, mais cedo, um comunicado foi divulgado, afirmando o compromisso de fornecer acesso global às vacinas