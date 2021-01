"Dignidade aos comerciantes", diz prefeito Allyson em visita a Cobal

Em visita a Central de Abastecimento “Prefeito Raimundo Soares” (Cobal) na manhã desta quarta-feira (06), o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, assegurou limpeza e segurança do equipamento.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Franklin Filgueira, que também acompanhou a visita, já está realizando levantamento dos problemas do mercado.

“É nosso interesse melhorar as condições para os comerciantes que trabalham na Cobal, importante equipamento reconhecido na nossa cidade. Vamos adotar medidas para garantir a limpeza e a segurança, trazendo equipes para o trabalho e fazendo a escala dos guardas municipais”, afirmou o prefeito Allyson Bezerra.



Em contato com o secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, Brenno Queiroga, o chefe do executivo também determinou a viabilização de projeto de reforma do Mercado da Cobal. Uma das mudanças necessárias é a melhoria no estacionamento.



Prefeito Allyson Bezerra e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Franklin Filgueira em visita a Cobal e ouvindo reivindicação dos comerciantes.



“Há muito tempo a Cobal necessita de um olhar diferenciado e nós estamos fazendo isso agora. Vamos viabilizar o projeto de reforma, com melhoria da estrutura, dando dignidade aos comerciantes que trabalham no mercado”, destacou o prefeito.



“De imediato vamos organizar um mutirão para fazer uma limpeza geral na Cobal. Estamos planejando ações como reforma, melhorias sanitária e hidráulica, entre outras que nos chegam através das reivindicações dos comerciantes durante essas visitas”, completou o secretário Franklin Filgueira.