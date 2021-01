Fátima vai apresentar Plano de Vacinação contra a Covid-19 no RN na sexta, 8

Nesta quarta-feira (6) a Governadora Fátima Bezerra anunciou, em seu perfil do Instagram, que vai apresentar o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (8).

Segundo ela, o plano será apresentado durante reunião da força-tarefa de enfrentamento à doença Governo do RN, com os prefeito e secretários de saúde dos municípios. Na ocasião também serão apresentadas as ações para retomada do #PactoPelaVida.

“Todos foram convidados e na ocasião serão informados sobre prazo de vacinação, suporte às prefeituras e planejamento em geral”, disse Fátima Bezerra.

Ainda segundo a gestora, participarão do encontro toda a equipe Sesap , as forças de segurança do Governo do RN e representantes da linha de frente no combate à pandemia.

A reunião será presencial e virtual, com todos os protocolos cuidadosamente seguidos.