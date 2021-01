Matrículas para vagas remanescentes na educação de Mossoró já estão abertas

A Secretaria Municipal de Educação de Mossoró, através do setor de Registro e Inspeção Escolar, dá continuidade ao processo de matrículas para o Ano Letivo 2021 com uma nova etapa.

Nesta quinta-feira (07) e sexta-feira (08) está aberto o prazo para as matrículas em vagas remanescentes nas etapas de Educação Infantil (para as turmas de Maternal I e Maternal II) e Ensino Fundamental (para as turmas de 1º e 6º Ano).

“Estamos dando continuidade ao processo de matrículas e nesta etapa vamos preencher as vagas que estão sobrando na nossa rede de ensino. Para as turmas de Maternal I e II as vagas são em diversas unidades, assim como para as turmas de 1º Ano. Já para o 6 º Ano as vagas são exclusivamente na Escola Municipal Senador Duarte Filho”, explicou a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.

As matrículas devem ser realizadas de forma on-line no endereço: mossororn.com.br/aluno. Após a realização da matrícula na plataforma digital, é fundamental que os pais ou responsáveis compareçam à Escola ou UEI com a documentação necessária descrita no comprovante de inscrição para garantir a vaga das crianças e adolescentes.