Governo reúne gestores municipais para discutir plano estadual de vacinação

O Governo do Estado convocou os gestores dos 167 municípios do Rio Grande do Norte para discutir, nesta sexta-feira (8), o Plano de Vacinação contra a Covid-19, as ações do Pacto pela Vida e a aplicação do inquérito sorológico da doença no estado.

Marcada para as 10h30, a reunião será híbrida. Parte dos convidados e da equipe do Governo estará no auditório da Escola de Governo e os demais participarão de forma virtual. Na ocasião, será disponibilizado momento para captação de imagens e ao final da reunião serão concedidas entrevistas.



O encontro também contará com a presença de representantes da Assembleia Legislativa do RN e dos conselhos Estadual de Saúde (CES) e de Secretarias Municipais de Saúde do RN (Cosems-RN).