Oito bairros de Mossoró terão abastecimento afetado por paradas nos sistemas da Caern

Oito bairros da cidade de Mossoró terão abastecimento suspenso durante paralisação de poços da Caern, para retomada dos serviços de adequação de equipamentos ao mercado livre de energia.

O cronograma de serviços, em parceria com a companhia de energia elétrica, vem sendo executado desde o ano passado, e as primeiras paradas de 2021 ocorrem nas regiões Oeste e Seridó do Estado.

Na sexta-feira (15), a parada será em Mossoró, no Poço 14, a partir das 6h da manhã. O tempo máximo de duração do serviço previsto é de 12 horas.

A interrupção no abastecimento vai afetar os bairros de Santo Antônio, Barrocas, Santa Helena e Estrada da Raiz. Concluído o trabalho, o sistema é religado e a normalização completa do abastecimento se dará em até 48 horas após a retomada.

Outra parada programada para Mossoró é a do Poço 15, na quarta-feira (20). O serviço tem o mesmo horário e duração, e a interrupção no abastecimento vai afetar os bairros Doze Anos, Boa Vista, Aeroporto I e parte de Aeroporto II.

Também nesse caso, o tempo de completa recuperação do sistema é de até 48 horas após a conclusão do serviço.