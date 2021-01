Ufersa abre inscrições para graduação Licenciatura em Educação do Campo. São 60 vagas ao todo. Para concorrer os candidatos devem ter participado de uma das três últimas edições do Enem, ou seja, 2019, 2018 ou 2017. As inscrições começaram no dia 11 e vão prosseguir até a próxima sexta-feira, dia 15 de janeiro. As aulas começam em 22 de fevereiro. Veja qual é o público-alvo da seleção.

Professores e demais profissionais da área de educação com atuação na zona rural poderão ingressar no curso de graduação Licenciatura em Educação do Campo. É que a Universidade Federal Rural do Semi-Árido abriu inscrições de seleção.

Para concorrer os candidatos devem ter participado de uma das três últimas edições do Enem, ou seja, 2019, 2018 ou 2017. As inscrições começaram no dia 11 e vão prosseguir até a próxima sexta-feira, dia 15 de janeiro.

Ao todo estão sendo oferecidas 60 vagas, para 2020.2 com as aulas começando em 22 de fevereiro. O processo seletivo vem sendo conduzido pela Pró-Reitoria de Graduação.

O curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEDOC) tem Habilitação em Ciências da Natureza, na modalidade presencial.

O Processo Seletivo de que trata este Edital tem como público-alvo Professor/a em exercício nas escolas do campo da rede pública que, tendo o Ensino Médio concluído, não tenha formação de nível superior; Profissionais da educação que atuem nos centros de alternância ou em experiências educacionais alternativas de Educação do Campo ou vinculados a movimentos sociais ou sindicais do campo ou movimentos sociais urbanos que desenvolvem atividades voltadas para as populações do campo, que, tendo o Ensino Médio concluído, não tenham formação de nível superior.

Também podem se inscrever Profissionais da educação com atuação em programas governamentais que visem à ampliação do acesso à Educação Básica da população do campo, que, tendo o ensino médio concluído, não tenham formação de nível superior, e Jovens e adultos residentes em comunidades do campo que tiverem concluído o ensino médio ou curso equivalente e que não tenham formação em nível superior.

Confira AQUI o Edital e a Ficha de Inscrição.