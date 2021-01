A iniciativa, do vereador Cabo Tony Fernandes, consistirá na realização de assembleias populares e eventos de cidadania com a finalidade de melhorar a qualidade de vida nos bairros e comunidades rurais de Mossoró. A primeira assembleia popular acontecerá já nesta sexta-feira (15), a partir das 18 horas, no conjunto Cidade Alta, Bairro Alto do Sumaré.