Ruas de Tibau são pavimentadas com recursos próprios do município

Por determinação da prefeita Lidiane Marques (PSDB), a Administração Municipal, via Secretaria Municipal de Obras, retomou as obras de pavimentação de diversas ruas no centro da cidade.

A gestão tem a intenção de seguir pavimentando trechos estratégicos de ruas da cidade com recursos próprios, e deve expandir ainda mais tais obras com a utilização de recursos oriundos de emendas parlamentares, que em breve estará solicitando e espera que sejam liberados o quanto antes.

A meta, conforme a prefeita Lidiane, é dar maior fluidez ao tráfego nas ruas da cidade. “Estamos atentos, trabalhando, ouvindo novas reivindicações”, destacou a prefeita.

RECURSOS PRÓPRIOS

Com recursos próprios, a Administração Municipal vai pavimentar as seguintes ruas:

Rua do Voador, Rua Estrela do Mar, Rua Antônio Luz, Rua Antônio Graça da Silva, Rua Cândido Alexandre, Rua Ernesto Freire, Rua José Marcelino, Rua da Tainha e Rua do Camarão.

CONVÊNIO COM A CEF

Já em convênio com a Caixa Econômica Federal (CEF), a Administração Municipal vai pavimentar as ruas da Pescadinha e Maria Alcântara.